Коллекторские агентства Самарской области оштрафованы на полмиллиона рублей

21 Апр 2020 2020-04-21T09:13:44+03:00

Суды рассмотрели 13 дел об административных нарушениях ФОТО: УФССП по Самарской области

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Управление ФССП по Самарской области с начала 2020 года составило 21 протокол об административном правонарушении в отношении коллекторов и микрофинансовых организаций. От жителей региона поступили 179 жалоб. Это на 37% меньше, чем в прошлом году.

– Судами рассмотрено 13 дел о нарушениях со стороны работников данной сферы. Общая сумма штрафов составила 490 тысяч рублей. Основными нарушениями являются превышение количества звонков, смс-сообщений должникам и третьим лицам, а также психологическое давление, – сообщает пресс-служба судебных приставов Самарской области.

Работники службы напоминают, что при столкновении со слишком настойчивыми и навязчивыми коллекторами и микрофинансовыми организациями самарцы могут обратиться к представителям исполнительной власти.

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Коллектор, которую в период самоизоляции отправили в отпуск, рассказала, что ей чаще всего приходится слышать от нерадивых кредиторов (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU