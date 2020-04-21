ВТБ в Самаре выдал первые кредиты на ипотеку под 6,5%

21 Апр 2020 2020-04-21T09:03:05+03:00

Изменить размер текста: A A

Банк ВТБ в Самарской области выдал три первых ипотечных кредита в рамках новой программы госсубсидирования. Общая сумма предоставленных льготных займов составила 6,8 млн рублей. Клиенты приобрели жилье в новостройках от застройщиков ДК «Древо» и ГК «Спектр недвижимости».

ВТБ первым из российских банков заявил о начале приема заявок по новой льготной ипотечной программе со ставкой всего 6,5%. «Ипотека с господдержкой 2020» позволит до 1 ноября 2020 года оформить кредит по льготной ставке клиентам, приобретающим квартиры в новостройках. Максимальная сумма кредита, определенная в рамках программы, составит 8 млн рублей для Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга и Ленинградской области и 3 млн рублей – для остальных регионов страны. Первоначальный взнос установлен на уровне от 20%, срок ипотеки – до 20 лет.

Управляющий ВТБ в Самарской области Максим Папков отметил: «Ипотека – социальный продукт, и мы понимаем, как важно многим семьям приобрести жилье на максимально выгодных условиях. Именно поэтому уже сегодня мы провели первые сделки в рамках новой программы, о старте которой ВТБ объявил всего несколько дней назад. Безусловно, такие меры поддержки положительно повлияют на весь региональный рынок недвижимости».

ВТБ – один из лидеров рынка ипотечного кредитования России. Банк первым из лидеров рынка начал консультации и прием заявок на ипотеку в рамках госсубсидирования 17 апреля. ВТБ выдает каждую четвертую ипотеку в стране. По итогам первого квартала портфель кредитной организации в Самарской области в сегменте жилищных кредитов вырос на 5% – до 25,7 млрд рублей. Всего за январь-март объем выданных жилищных кредитов вырос 17% – до 3 млрд рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU