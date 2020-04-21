2020-04-21T09:58:48+03:00
Общество

В Тольятти задержали 17-летнего студента колледжа с наркотиками

При себе у него были пакетики с запрещенным веществом
Владислав КИРСАНОВ
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Полиция устанавливает канал поставки наркотикаПолиция устанавливает канал поставки наркотикаФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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В конце марта сотрудники Росгвардии задержали и передали полиции студента первого курса одного из тольяттинских колледжей. 17-летний парень был арестован на улице Автостроителей. В ходе личного досмотра у него было найдено четыре свертка с запрещенным веществом. Также он указал на подъезд, где спрятал еще 5 пакетиков.

– Экспертиза показала, что содержимым является метилэфедрон массой 4,2 и 5,2 граммов, соответственно. Задержанный пояснил, что приобрел вещество через мессенджер для личного употребления. Эта версия тщательно проверяется, – сообщает ГУ МВД России по Самарской области.

Заведено уголовное дело. По данным полицейских, ранее молодой человек не привлекался к уголовной ответственности. Правоохранители устанавливают канал поставки наркотика.

ИСТОЧНИК KP.RU

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