Опасная еда: детском саду Самарской области нарушили правила хранения продуктов

21 Апр 2020 2020-04-21T11:15:08+03:00

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Специалисты Россельхознадзора по Самарской области провели проверку в одном из детских садов села Богатое. Там были выявлены нарушения безопасности пищевой продукции: крупы на складе детсада хранили неправильно.

– 3 кг пшена и 3,75 кг манной крупы не имели маркировки. Также на упаковке была указана неверная масса. Как выяснилось, это связано с тем, что указанная крупа была перемешана с другой партией такой же крупы, – сообщили в надзорном органе.

Такие продукты нельзя использовать в питании детей, поскольку они несут потенциальную опасность. Образовательному учреждению выдали предписание на устранение нарушений, а должностным лицам выписали штрафы.

ИСТОЧНИК KP.RU