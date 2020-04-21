Опасная еда: детском саду Самарской области нарушили правила хранения продуктов
Специалисты Россельхознадзора по Самарской области провели проверку в одном из детских садов села Богатое. Там были выявлены нарушения безопасности пищевой продукции: крупы на складе детсада хранили неправильно.
– 3 кг пшена и 3,75 кг манной крупы не имели маркировки. Также на упаковке была указана неверная масса. Как выяснилось, это связано с тем, что указанная крупа была перемешана с другой партией такой же крупы, – сообщили в надзорном органе.
Такие продукты нельзя использовать в питании детей, поскольку они несут потенциальную опасность. Образовательному учреждению выдали предписание на устранение нарушений, а должностным лицам выписали штрафы.
ИСТОЧНИК KP.RU