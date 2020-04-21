В Самаре с 23 по 26 апреля состоится ярмарка «Дачный сезон»

21 Апр 2020 2020-04-21T11:16:21+03:00

В указанные дни ярмарка будет работать с 10 до 18 часов ФОТО: Группа «Ярмарка Дачный сезон | Самара» Фото: СОЦСЕТИ

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С 23 по 26 апреля в выставочном комплексе «Экспо-Волга» в Самаре состоится ярмарка «Дачный сезон». На ней будет представлен широкий ассортимент семян, рассады, плодовых саженцев, декоративных растений, кустарников и цветов, а также компании, предоставляющие садовый инвентарь и технику.

– Мероприятие проходит согласно постановлению губернатора области, так как саженцы и садово-огородные товары включены в перечень товаров первой необходимости. Площадки соответствуют всем санитарным нормам, зал оснащен приборами обеззараживания воздуха. Все сотрудники и участники измеряют температуру тела и работают в защитных элементах, – говорится в сообщении организаторов.

Также все дни в зале непрерывно будет находиться медицинский персонал. Гостей будут ждать в указанные дни с 10 утра до 18 вечера.

ИСТОЧНИК KP.RU