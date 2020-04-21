2020-04-21T11:16:21+03:00
Общество

В Самаре с 23 по 26 апреля состоится ярмарка «Дачный сезон»

Она пройдет в ВК «Экспо-Волга»
Владислав КИРСАНОВ
Поделиться:
Комментарии: comments3
В указанные дни ярмарка будет работать с 10 до 18 часов ФОТО: Группа «Ярмарка Дачный сезон | Самара»В указанные дни ярмарка будет работать с 10 до 18 часов ФОТО: Группа «Ярмарка Дачный сезон | Самара»Фото: СОЦСЕТИ
Изменить размер текста:

С 23 по 26 апреля в выставочном комплексе «Экспо-Волга» в Самаре состоится ярмарка «Дачный сезон». На ней будет представлен широкий ассортимент семян, рассады, плодовых саженцев, декоративных растений, кустарников и цветов, а также компании, предоставляющие садовый инвентарь и технику.

– Мероприятие проходит согласно постановлению губернатора области, так как саженцы и садово-огородные товары включены в перечень товаров первой необходимости. Площадки соответствуют всем санитарным нормам, зал оснащен приборами обеззараживания воздуха. Все сотрудники и участники измеряют температуру тела и работают в защитных элементах, – говорится в сообщении организаторов.

Также все дни в зале непрерывно будет находиться медицинский персонал. Гостей будут ждать в указанные дни с 10 утра до 18 вечера.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Самарской области за сутки составили 133 протокола о нарушении режима самоизоляции
Жители Самарской области продолжают фиктивно прописывать нелегалов в своих квартирах
Отлетело переднее колесо «КамАЗа»: в Самарской области легковушка столкнулась с грузовиком
В Самарской области удалось задержать серийного вора велосипедов
В Самарской области под меднаблюдением из-за коронавируса находится 621 человек
Стало известно, где и как заболели коронавирусом 8 новых выявленных пациентов
Первый случай заражения коронавирусом в Новокуйбышевске выявили 21 апреля
Более тысячи жителей Самарской области остаются за границей из-за ограничений по коронавирусу
Новые случаи заражения коронавирусом в Самарской области на 21 апреля 2020 года: подтвердилось 8 случаев
В Самарской области из-за паводка может затопить села
В Самаре с 23 по 26 апреля состоится ярмарка «Дачный сезон»
Опасная еда: детском саду Самарской области нарушили правила хранения продуктов
Водитель погиб: в Самарской области «Калина» врезалась в газовую трубу и перевернулась
В Тольятти задержали 17-летнего студента колледжа с наркотиками
ВТБ в Самаре выдал первые кредиты на ипотеку под 6,5%
Коллекторские агентства Самарской области оштрафованы на полмиллиона рублей
100-летний герой: в Самарской области в честь юбилея фронтовика провели онлайн-парад
Количество заболевших коронавирусом в Самарской области на 21 апреля 2020 года выросло до 103 человек
В Самарской области прокуратура бьется за право ребенка-сироты на жилье
В Самарской области сократилось число заболевших ОРВИ
Семейная пара из Самары получила «хрустальную сову» из «Что? Где? Когда?»