В Самаре с 23 по 26 апреля состоится ярмарка «Дачный сезон»
С 23 по 26 апреля в выставочном комплексе «Экспо-Волга» в Самаре состоится ярмарка «Дачный сезон». На ней будет представлен широкий ассортимент семян, рассады, плодовых саженцев, декоративных растений, кустарников и цветов, а также компании, предоставляющие садовый инвентарь и технику.
– Мероприятие проходит согласно постановлению губернатора области, так как саженцы и садово-огородные товары включены в перечень товаров первой необходимости. Площадки соответствуют всем санитарным нормам, зал оснащен приборами обеззараживания воздуха. Все сотрудники и участники измеряют температуру тела и работают в защитных элементах, – говорится в сообщении организаторов.
Также все дни в зале непрерывно будет находиться медицинский персонал. Гостей будут ждать в указанные дни с 10 утра до 18 вечера.
ИСТОЧНИК KP.RU