В Самарской области из-за паводка может затопить села
ГУ МЧС России по Самарской области предупредило жителей региона о возможном подтоплении низинных участков местности, дорог, низководных мостов, дачных участков. Опасаться стоит жителям тех территорий, которые расположены рядом с реками Волга, Сок, Самара.
– Подтопление возможно из-за увеличения сбросов Жигулевской ГЭС. Также информируем водителей, что на данный момент подтопленным остается мост в районе села Бобровка Кинельского района. Уровень воды над дорожным полотном составляет 50 см, – сообщает пресс-служба МЧС региона.
Проехать в этот населенный пункт можно через Алексеевку, однако протяженность объездного пути составляет 39 км. Специалисты отмечают, что уровень Волги у столицы региона ожидается в пределах 31,2 мБс – 31,4 мБс.
ИСТОЧНИК KP.RU