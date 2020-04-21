В Самарской области из-за паводка может затопить села

21 Апр 2020 2020-04-21T11:24:38+03:00

Это связано со сбросом воды Жигулевской ГЭС

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ГУ МЧС России по Самарской области предупредило жителей региона о возможном подтоплении низинных участков местности, дорог, низководных мостов, дачных участков. Опасаться стоит жителям тех территорий, которые расположены рядом с реками Волга, Сок, Самара.

– Подтопление возможно из-за увеличения сбросов Жигулевской ГЭС. Также информируем водителей, что на данный момент подтопленным остается мост в районе села Бобровка Кинельского района. Уровень воды над дорожным полотном составляет 50 см, – сообщает пресс-служба МЧС региона.

Проехать в этот населенный пункт можно через Алексеевку, однако протяженность объездного пути составляет 39 км. Специалисты отмечают, что уровень Волги у столицы региона ожидается в пределах 31,2 мБс – 31,4 мБс.

ИСТОЧНИК KP.RU