Новые случаи заражения коронавирусом в Самарской области на 21 апреля 2020 года: подтвердилось 8 случаев
Стали известны данные по заболеваемостью коронавирусом на 21 апреля 2020 года. В Самарской области подтвердили 8 новых случаев. Таким образом, количество заболевших в регионе достигло 103 человек. 15 из них выздоровели и были выписаны.
– За минувшие сутки в России зафиксировано 5642 новых случая заболевания коронавирусом. 3083 из них выявили в Москве, 718 – в Московской области. В Санкт-Петербурге и Нижегородской области 127 и 101 заболевший, соответственно, – сообщает портал Стопкоронавирус.РФ.
Таким образом, число заболевших в России достигло 52763 человек. 3873 из них выздоровели и были выписаны, 456 погибли. За прошедшие сутки умер 51 человек. В Самарской области продолжает действовать режим полной самоизоляции. Он продлится минимум до 30 апреля.
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ИСТОЧНИК KP.RU