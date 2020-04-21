2020-04-21T11:36:28+03:00
Общество

Новые случаи заражения коронавирусом в Самарской области на 21 апреля 2020 года: подтвердилось 8 случаев

Всего в России по данным на 21 апреля 2020 года 5642 новых заболевших
Владислав КИРСАНОВ
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Общее число заболевших в регионе достигло 103 человекОбщее число заболевших в регионе достигло 103 человекФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Стали известны данные по заболеваемостью коронавирусом на 21 апреля 2020 года. В Самарской области подтвердили 8 новых случаев. Таким образом, количество заболевших в регионе достигло 103 человек. 15 из них выздоровели и были выписаны.

– За минувшие сутки в России зафиксировано 5642 новых случая заболевания коронавирусом. 3083 из них выявили в Москве, 718 – в Московской области. В Санкт-Петербурге и Нижегородской области 127 и 101 заболевший, соответственно, – сообщает портал Стопкоронавирус.РФ.

Таким образом, число заболевших в России достигло 52763 человек. 3873 из них выздоровели и были выписаны, 456 погибли. За прошедшие сутки умер 51 человек. В Самарской области продолжает действовать режим полной самоизоляции. Он продлится минимум до 30 апреля.

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Такой прогноз дала руководитель Роспотребнадзора региона Светлана Архипова (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

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