Более тысячи жителей Самарской области остаются за границей из-за ограничений по коронавирусу
Жители Самарской области в эти дни, когда весь мир борется с пандемией коронавируса, остаются за границей. По данным оперативного штаба, домой хотели бы вернуться около тысячи граждан региона. Большинство из них находится в Таиланде, Индии, Индонезии.
- Под контролем областного правительства решение вопроса об организации выездных рейсов, - сообщили в оперативном штабе Самарской области.
На прошлой неделе, 16 апреля, уже вылетел рейс из Бангкока, он сначала приземлится в Казани, потом в Уфе. Вот только прибывших на родину граждан никто не отпустит домой. Всех пассажиров сразу поместят в обсерватор и только через 14 дней после всех тестов разрешат вернуться к обычной жизни. Реестр выездных рейсов будут формировать дальше, и после этого его опубликуют на сайте Росавиации. Сделать это должны на следующей неделе.
ИСТОЧНИК KP.RU
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