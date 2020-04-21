2020-04-21T11:43:56+03:00
Коронавирус Covid-19

Более тысячи жителей Самарской области остаются за границей из-за ограничений по коронавирусу

Их планируют возвращать на Родину, но домой сразу не отпустят
Ольга АФАНАСЬЕВА
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Жители Самары возвращаются на родинуЖители Самары возвращаются на родину
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Жители Самарской области в эти дни, когда весь мир борется с пандемией коронавируса, остаются за границей. По данным оперативного штаба, домой хотели бы вернуться около тысячи граждан региона. Большинство из них находится в Таиланде, Индии, Индонезии.

- Под контролем областного правительства решение вопроса об организации выездных рейсов, - сообщили в оперативном штабе Самарской области.

На прошлой неделе, 16 апреля, уже вылетел рейс из Бангкока, он сначала приземлится в Казани, потом в Уфе. Вот только прибывших на родину граждан никто не отпустит домой. Всех пассажиров сразу поместят в обсерватор и только через 14 дней после всех тестов разрешат вернуться к обычной жизни. Реестр выездных рейсов будут формировать дальше, и после этого его опубликуют на сайте Росавиации. Сделать это должны на следующей неделе.

ИСТОЧНИК KP.RU

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