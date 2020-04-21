2020-04-21T11:57:55+03:00
Коронавирус Covid-19

Первый случай заражения коронавирусом в Новокуйбышевске выявили 21 апреля

Первый случай заражения коронавирусом в Новокуйбышевске нашли 21 апреля
Ольга АФАНАСЬЕВА
Поделиться:
Врачи работают и выявляют новые случаи зараженияВрачи работают и выявляют новые случаи зараженияФото: Светлана МАКОВЕЕВА
Изменить размер текста:

География распространения коронавируса в Самарской области растет. 21 апреля стало известно, что к числу населенных пунктов, где уже нашли зараженных, прибавился еще один. Оперативный штаб сообщил про первый случай заражения коронавирусом в Новокуйбышевске 21 апреля. Всего за сутки в регионе выявили восемь новых пациентов с коронавирусом.

Скорее всего, больного в Новокуйбышевске нашли среди людей, которые до этого лежали с ОРВИ и пневмонией. Из 103 человек, которые были заражены коронавирусом в Самарской области, 15 уже поправились, 45 больных находятся в Самаре, 41 в Тольятти.

Напомним, что еще в конце марта жители Новокуйбышевска предполагали, что в их городе уже появился первый больной коронавирусом. Молодой человек сам написал об этом в соцсетях, но выяснилось, что подтвердился только первоначальный тест, в федеральном центре анализы оказались отрицательными.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Коронавирус в Самаре»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Самарской области за сутки составили 133 протокола о нарушении режима самоизоляции
Жители Самарской области продолжают фиктивно прописывать нелегалов в своих квартирах
Отлетело переднее колесо «КамАЗа»: в Самарской области легковушка столкнулась с грузовиком
В Самарской области удалось задержать серийного вора велосипедов
В Самарской области под меднаблюдением из-за коронавируса находится 621 человек
Стало известно, где и как заболели коронавирусом 8 новых выявленных пациентов
Первый случай заражения коронавирусом в Новокуйбышевске выявили 21 апреля
Более тысячи жителей Самарской области остаются за границей из-за ограничений по коронавирусу
Новые случаи заражения коронавирусом в Самарской области на 21 апреля 2020 года: подтвердилось 8 случаев
В Самарской области из-за паводка может затопить села
В Самаре с 23 по 26 апреля состоится ярмарка «Дачный сезон»
Опасная еда: детском саду Самарской области нарушили правила хранения продуктов
Водитель погиб: в Самарской области «Калина» врезалась в газовую трубу и перевернулась
В Тольятти задержали 17-летнего студента колледжа с наркотиками
ВТБ в Самаре выдал первые кредиты на ипотеку под 6,5%
Коллекторские агентства Самарской области оштрафованы на полмиллиона рублей
100-летний герой: в Самарской области в честь юбилея фронтовика провели онлайн-парад
Количество заболевших коронавирусом в Самарской области на 21 апреля 2020 года выросло до 103 человек
В Самарской области прокуратура бьется за право ребенка-сироты на жилье
В Самарской области сократилось число заболевших ОРВИ
Семейная пара из Самары получила «хрустальную сову» из «Что? Где? Когда?»