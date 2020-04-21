Первый случай заражения коронавирусом в Новокуйбышевске выявили 21 апреля

21 Апр 2020 2020-04-21T11:57:55+03:00

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География распространения коронавируса в Самарской области растет. 21 апреля стало известно, что к числу населенных пунктов, где уже нашли зараженных, прибавился еще один. Оперативный штаб сообщил про первый случай заражения коронавирусом в Новокуйбышевске 21 апреля. Всего за сутки в регионе выявили восемь новых пациентов с коронавирусом.

Скорее всего, больного в Новокуйбышевске нашли среди людей, которые до этого лежали с ОРВИ и пневмонией. Из 103 человек, которые были заражены коронавирусом в Самарской области, 15 уже поправились, 45 больных находятся в Самаре, 41 в Тольятти.

Напомним, что еще в конце марта жители Новокуйбышевска предполагали, что в их городе уже появился первый больной коронавирусом. Молодой человек сам написал об этом в соцсетях, но выяснилось, что подтвердился только первоначальный тест, в федеральном центре анализы оказались отрицательными.

ИСТОЧНИК KP.RU