В Самарской области под меднаблюдением из-за коронавируса находится 621 человек
Оперативный штаб по предупреждению завоза и распространения коронавируса в Самарской области рассказал, что за прошедший день в регионе провели 915 исследований на новую инфекцию. Всего таких тестов было сделано 22636.
– Под медицинским наблюдением находится 621 человек. Напоминаем, что в области продолжает действовать режим самоизоляции, – говорится в сообщении.
Напомним, во вторник, 21 апреля, общее число заболевших в регионе достигло 103 человек. 15 из них выздоровели и были выписаны. Ранее стало известно, как и где заболели восемь выявленных сегодня. Среди них есть первый случай инфицирования в Новокуйбышевске.
ИСТОЧНИК KP.RU