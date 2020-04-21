В Самарской области под меднаблюдением из-за коронавируса находится 621 человек

21 Апр 2020 2020-04-21T11:49:21+03:00

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Оперативный штаб по предупреждению завоза и распространения коронавируса в Самарской области рассказал, что за прошедший день в регионе провели 915 исследований на новую инфекцию. Всего таких тестов было сделано 22636.

– Под медицинским наблюдением находится 621 человек. Напоминаем, что в области продолжает действовать режим самоизоляции, – говорится в сообщении.

Напомним, во вторник, 21 апреля, общее число заболевших в регионе достигло 103 человек. 15 из них выздоровели и были выписаны. Ранее стало известно, как и где заболели восемь выявленных сегодня. Среди них есть первый случай инфицирования в Новокуйбышевске.

ИСТОЧНИК KP.RU