В Самарской области удалось задержать серийного вора велосипедов

21 Апр 2020 2020-04-21T12:21:52+03:00

Он орудовал в регионе с конца мая 2018 года

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В Самарской области завершено расследование уголовного дела в отношении жителя Чапаевска, которого подозревают в кражах велосипедов из подъездов города. Злоумышленник приходил в многоквартирные дома, перерезал плоскогубцами замки и крал двухколесный транспорт.

– Вычислить злоумышленника удалось благодаря тому, что в комиссионных магазинах, куда он сдавал награбленное, подозреваемый использовал свой паспорт. Ранее задержанный был уже неоднократно судим за аналогичные преступления, – рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

Теперь мужчине предстоит предстать перед судом. Максимальное наказание, которое ему грозит по статье «Кража», – шесть лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU