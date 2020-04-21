2020-04-21T12:21:52+03:00
Общество

В Самарской области удалось задержать серийного вора велосипедов

Он орудовал в регионе с конца мая 2018 года
Владислав КИРСАНОВ
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Житель Чапаевска сдавал награбленное в комиссионные магазиныЖитель Чапаевска сдавал награбленное в комиссионные магазиныФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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В Самарской области завершено расследование уголовного дела в отношении жителя Чапаевска, которого подозревают в кражах велосипедов из подъездов города. Злоумышленник приходил в многоквартирные дома, перерезал плоскогубцами замки и крал двухколесный транспорт.

– Вычислить злоумышленника удалось благодаря тому, что в комиссионных магазинах, куда он сдавал награбленное, подозреваемый использовал свой паспорт. Ранее задержанный был уже неоднократно судим за аналогичные преступления, – рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

Теперь мужчине предстоит предстать перед судом. Максимальное наказание, которое ему грозит по статье «Кража», – шесть лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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