Отлетело переднее колесо «КамАЗа»: в Самарской области легковушка столкнулась с грузовиком

21 Апр 2020 2020-04-21T12:56:38+03:00

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Вчера, 20 апреля, в Самарской области произошла авария на трассе М-5 «Урал». «КамАЗ», которым управлял 36-летний мужчина, ехал по Красноярскому району в сторону Москвы. В пути следования грузовик внезапно потерял правое колесо. Это заставило автомобиль резко перестроиться на левую полосу.

– Там в него на полном ходу врезалась «Приора». 31-летний водитель легковушки получил различные травмы, его пришлось срочно госпитализировать, – сообщает ГУ МВД России по Самарской области.

По факту случившегося проводится проверка. По ее результатам будет принято процессуальное решение. Правоохранители напоминают о необходимости соблюдать ПДД, а также проверять техническое состояние автомобиля перед выездом.

ИСТОЧНИК KP.RU