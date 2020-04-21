Жители Самарской области продолжают фиктивно прописывать нелегалов в своих квартирах

21 Апр 2020 2020-04-21T13:36:21+03:00

Разбираться во всех обстоятельствах преступления будет суд Фото: ГУ МВД России по Самарской области

На этот раз зафиксировано два случая в Тольятти

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В Самарской области продолжают выявлять факты незаконной постановки на учет приезжих граждан. В одном из случаев житель Тольятти оформил в своей квартире 6 иностранцев из соседней республики. Жилье в дальнейшем предоставлять он не собирался.

– Аналогичное нарушение произошло также в Автограде. 62-летняя местная жительница поставила на миграционный учет 15 приезжих. Прописка была в квартире дома в Центральном районе города, – сообщает ГУ МВД России по Самарской области.

Подозреваемые были предупреждены сотрудниками полиции об ответственности в случае нарушения закона. Но все равно они пошли на риск. Оба задержанных полностью признали вину, а также сказали, что сделали это за денежное вознаграждение. Теперь разбираться в этом будет суд.

ИСТОЧНИК KP.RU