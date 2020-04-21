Жители Самарской области продолжают фиктивно прописывать нелегалов в своих квартирах
В Самарской области продолжают выявлять факты незаконной постановки на учет приезжих граждан. В одном из случаев житель Тольятти оформил в своей квартире 6 иностранцев из соседней республики. Жилье в дальнейшем предоставлять он не собирался.
– Аналогичное нарушение произошло также в Автограде. 62-летняя местная жительница поставила на миграционный учет 15 приезжих. Прописка была в квартире дома в Центральном районе города, – сообщает ГУ МВД России по Самарской области.
Подозреваемые были предупреждены сотрудниками полиции об ответственности в случае нарушения закона. Но все равно они пошли на риск. Оба задержанных полностью признали вину, а также сказали, что сделали это за денежное вознаграждение. Теперь разбираться в этом будет суд.
ИСТОЧНИК KP.RU