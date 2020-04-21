2020-04-21T13:52:21+03:00
Общество

Вместо компьютера старые видеокассеты: в Самаре мужчина стал жертвой мошенников

Теперь этим делом займется полиция
Владислав КИРСАНОВ
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На сайте была слишком низкая цена на товар, что привлекло покупателяНа сайте была слишком низкая цена на товар, что привлекло покупателяФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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В Самаре 32-летний мужчина стал жертвой мошенников в интернете. Дело в том, что он откликнулся на объявление о продаже запчастей от компьютера по очень привлекательной цене. Продавец попросил сделать предоплату для отправки посылки.

– Внутри коробки, которая пришла покупателю, не было никаких комплектующих. Там лежало огромное количество старых видеокассет. По данному факту возбуждено уголовное дело, – сообщили в ГУ МВД России по Самарской области.

Разбираться с мошенниками будут правоохранители. Они напоминают гражданам о необходимости соблюдать бдительность при покупке товаров в интернете. Мошенники используют низкую цену, чтобы заманить клиентов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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