2020-04-21T15:07:57+03:00
Общество

В Самарской области исполнят 123 народные инициативы по губернаторскому проекту «СОдействие»

Региональные власти помогут воплотить в жизнь предложения самарцев о благоустройстве общественных пространств
Илона МАЙСКАЯ
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Фото: правительство Самарской областиФото: правительство Самарской области
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В Самарской области, как и по всей России, во вторник, 21 апреля, празднуют День местного самоуправления. Благодаря этому органу власти обычным жителям региона проще донести свои проблемы и предложения до государства. В этом им, в частности, помогают общественные проекты, в том числе губернаторский «СОдействие». Его реализуют с 2017 года.

В этом году на рассмотрение конкурсной комиссии губернаторского проекта «СОдействие» представили 402 общественные инициативы. Их направили все 37 муниципальных образований региона. Как отмечают в правительстве Самарской области, этот показатель выше прошлогоднего в 3 раза. Во второй этап конкурса прошли 123 инициативы. Комиссия утвердила их к исполнению. Среди предложений жителей оказались благоустройство сквера на улице Фрунзе и обновление территории 4 квартала Красноглинского района Самары.

Отметим, что всего за период существования губернаторского проекта конкурсная комиссия рассмотрела 852 обращения от самарцев. Они предлагали благоустроить дворы, отремонтировать дороги, построить спортплощадки, сделать уличное освещение и многое другое. Поддержку регионального правительства уже получили 246 проектов. Отметим, что на реализацию проекта чиновники дают лишь часть средств, иногда сумма достигает 92%, остальное же должны собрать жители и муниципалитеты.

ИСТОЧНИК KP.RU

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