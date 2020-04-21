Самарцев взволновал чихающий кондуктор троллейбуса

21 Апр 2020 2020-04-21T15:58:36+03:00

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Сегодня, 21 апреля, жители Самары обратились в мобильную приемную губернатора Самарской области в твиттере. Их взволновало состояние женщины-кондуктора троллейбуса номер 15.

– Почему выпустили больного человека на работу? Она чихает и кашляет не переставая, – задались вопросом самарцы.

К ответу призвали департамент транспорта, который потребовал от МП «Трамвайно-троллейбусное управление» города проверить состояние здоровья кондуктора. Отметим, что в Самарской области действует режим полной самоизоляции. Он продлится до 30 апреля. Сейчас в регионе зафиксировано 103 случая заболевания коронавирусом, 15 человек из них уже выздоровели и выписаны.

ИСТОЧНИК KP.RU