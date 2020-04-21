Самарская полиция проводит проверку из-за попытки ограбления участников квеста
Неожиданный сюжетный поворот пришлось пережить троим самарцам в минувшие выходные. Они едва не стали жертвой ограбления – причем неизвестный, возможно, был вооружен настоящим пистолетом.
Сообщение о ЧП появилось в соцсетях: «Три самарца решили скоротать воскресный вечерок разгадкой тайн и загадок. Но что-то пошло не так, и в разгар веселья вдруг появился неизвестный и стал требовать отдать ему все мало-мальски ценное».
– Вот это поворот! – восхитились игроки. Но, решив, что перед ними актер, а потому оружие у него не настоящее, дали ему решительный отпор.
Несостоявшийся грабитель был вынужден ретироваться. Потом выяснилось, что игра ничего подобного не предусматривала, поэтому самарцы обратились в полицию.
В областном МВД корреспонденту «КП-Самара» подтвердили, что 19 апреля в полицию поступало подобное сообщение, по нему сейчас проводится проверка, процессуальное решение пока не принято.
Однако руководство квеста заявило, что ничего подобного в реальности не происходило и сообщения в соцсетях – фейк.
– Квест закрыт с середины марта, – сообщила корреспонденту «КП-Самара» представитель конторы, которая проводит игру. – И никакого нападения не было.
«Комсомолка» уже направила официальный запрос в правоохранительные органы с просьбой рассказать, как на самом деле разворачивались события и удалось ли напасть на след неудавшегося грабителя.
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ИСТОЧНИК KP.RU