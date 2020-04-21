В Самарской области на железнодорожных путях играли три ребенка дошкольного возраста

21 Апр 2020 2020-04-21T16:10:05+03:00

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В дежурную часть Сызранского ЛО МВД России на транспорте поступило сообщение от машиниста грузового поезда. По его словам, на путях в районе 960 км станции Сызрань-2 играли малолетние дети. На место прибыли сотрудники отдела по делам несовершеннолетних.

– Выяснилось, что трое детей – две девочки 5-ти и 7-ми лет, а также 4-летний мальчик – бегали по путям и играли на железнодорожной насыпи. Все это подвергало их жизни невероятной опасности, – сообщили правоохранители.

В отношении родителей полицейские составили административные протоколы, а также провели с ними профилактическую беседу. Благодаря оперативному вмешательству всех сторон удалось избежать трагедии.

ИСТОЧНИК KP.RU