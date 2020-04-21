В Тольятти полицейская собака учуяла след преступника и помогла его задержать

21 Апр 2020 2020-04-21T16:31:50+03:00

Подозреваемый пытался скрыться, но ему это не удалось Фото: ГУ МВД России по Самарской области

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В Тольятти полицейские раскрыли грабеж в одном из комиссионных магазинов. Неизвестный мужчина забрал оттуда смартфон и скрылся. Прибывшие сотрудники полиции изъяли записи с камер, установили приметы подозреваемого и отправили ориентировку на его розыск.

– В оперативных мероприятиях участвовала младший инспектор-кинолог Анастасия Скрипченко и ее служебно-разыскная собака – немецкая овчарка Хоранд. Пес взял след и повел сотрудников следственной группы к проезжей части. Там был замечен мужчина, который, увидев полицейских, занервничал, сел в автомобиль и уехал, – сообщает пресс-служба областного главка.

Подозреваемого вскоре задержали в нескольких кварталах от происшествия. Злоумышленником оказался 28-летний местный житель, ранее привлекавшийся к ответственности за кражу. Возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж». Подозреваемому грозит до четырех лет тюрьмы.

ИСТОЧНИК KP.RU