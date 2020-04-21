В Тольятти полицейская собака учуяла след преступника и помогла его задержать
В Тольятти полицейские раскрыли грабеж в одном из комиссионных магазинов. Неизвестный мужчина забрал оттуда смартфон и скрылся. Прибывшие сотрудники полиции изъяли записи с камер, установили приметы подозреваемого и отправили ориентировку на его розыск.
– В оперативных мероприятиях участвовала младший инспектор-кинолог Анастасия Скрипченко и ее служебно-разыскная собака – немецкая овчарка Хоранд. Пес взял след и повел сотрудников следственной группы к проезжей части. Там был замечен мужчина, который, увидев полицейских, занервничал, сел в автомобиль и уехал, – сообщает пресс-служба областного главка.
Подозреваемого вскоре задержали в нескольких кварталах от происшествия. Злоумышленником оказался 28-летний местный житель, ранее привлекавшийся к ответственности за кражу. Возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж». Подозреваемому грозит до четырех лет тюрьмы.
ИСТОЧНИК KP.RU