4,1 млн рублей долга коммунальщикам: в Тольятти завели дело на управляющую компанию
В Тольятти возбудили уголовное дело в отношении управляющей компании «Комфорт +». Она накопила перед теплоэнергетиками долг на сумму более 4,1 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба компании «ЭнергосбыТ Плюс»
– Мы обратили внимание следователей, что за два года в двух многоквартирных домах в Автозаводском районе Тольятти сменились три управляющие компании. Каждый раз долг старого управленца был не погашен перед поставщиками энергоресурсов, – говорится в сообщении.
Руководителю управляющей компании грозит уголовная ответственность за мошенничество. Он может получить до 10 лет тюрьмы, а также будет обязан выплатить нанесенный теплоэнергетикам ущерб.
ИСТОЧНИК KP.RU