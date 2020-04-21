4,1 млн рублей долга коммунальщикам: в Тольятти завели дело на управляющую компанию

21 Апр 2020 2020-04-21T16:51:05+03:00

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В Тольятти возбудили уголовное дело в отношении управляющей компании «Комфорт +». Она накопила перед теплоэнергетиками долг на сумму более 4,1 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба компании «ЭнергосбыТ Плюс»

– Мы обратили внимание следователей, что за два года в двух многоквартирных домах в Автозаводском районе Тольятти сменились три управляющие компании. Каждый раз долг старого управленца был не погашен перед поставщиками энергоресурсов, – говорится в сообщении.

Руководителю управляющей компании грозит уголовная ответственность за мошенничество. Он может получить до 10 лет тюрьмы, а также будет обязан выплатить нанесенный теплоэнергетикам ущерб.

ИСТОЧНИК KP.RU