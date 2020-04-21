Под Тольятти водитель Порш Кайена отправил на тот свет мужчину на Гранте

21 Апр 2020 2020-04-21T17:40:52+03:00

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Под Тольятти на 974-м километре М5 вечером 21 апреля 2020 года случилась смертельная авария. 28-летний водитель Порше Кайен мчался по трассе и в какой-то момент потерял управление автомобилем. После этого он вылетел на встречку, где встретился с Ладо Грантой, которая двигалась на встречу.

- 64-летний водитель отечественной легковушки скончался на месте до того, как приехала скорая помощь, - сообщили журналисту КП-Самара в ГУ МВД РФ по Самарской области.

Сейчас полицейским предстоит провести проверку по факту происшествия и проверить, нарушил ли водитель Порше скоростной режим и почему произошла страшная авария.

Под Тольятти столкнулись Порше и Гранта. Водитель погиб.

ИСТОЧНИК KP.RU