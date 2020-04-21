2020-04-21T17:56:08+03:00
Происшествия

Болезни не спасли: депутату, который давал взятки в Фонд капремонта, дали условный срок и назначили штраф

Гособвинение просило для него четыре года в колонии, но суд мужчину пожалел. Правда, заплатить за ошибку придется почти 12 млн рублей
Ольга АФАНАСЬЕВА
Поделиться:
Комментарии: comments1
Депутата обвинили в передаче незаконного вознагражденияДепутата обвинили в передаче незаконного вознагражденияФото: Евгения ВАСИНА
Изменить размер текста:

В Самаре депутат, который передавал деньги бывшему главе фонда капитального ремонта, получил условный срок в четыре года. Приговор бывшему главе райсовета и Приволжского ПЖРТ Минахмету Халлиулову огласили 21 апреля. Обвинение просило заключение в колонию на четыре года, но суд оказался настроен более дружелюбно.

- В итоге Халиуллова признали виновным в незаконной передаче вознаграждения должностному лицу, - сообщили в прокуратуре Самарской области журналисту КП-Самара. - Он получил четыре года условно и теперь обязан заплатить штраф в 11,9 млн рублей. Также виновный в течение трех лет не может занимать государственные должности.

Напомним, что депутата арестовали за передачу денежного вознаграждения в 1 млн рублей господину Архипову, который возглавлял Фонд капитального ремонта. За это тот обещал вовремя заплатить за выполненные строительной компанией, которой покровительствовал Халиуллов, работы.

Суды продолжались долго. Халиуллов сначала приносил справки о болезнях, заручился поддержкой муфтия. Но его все равно отправили по арест. Потом подсудимый признал свою вину.

Напомним, что братья Архиповы сейчас тоже находятся под судом. Их обвиняют в коммерческом подкупе.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Болезни не спасли: депутату, который давал взятки в Фонд капремонта, дали условный срок и назначили штраф
Под Тольятти водитель Порш Кайена отправил на тот свет мужчину на Гранте
В Тольятти пациент ушел из больницы, где лечат больных коронавирусом
4,1 млн рублей долга коммунальщикам: в Тольятти завели дело на управляющую компанию
В Тольятти полицейская собака учуяла след преступника и помогла его задержать
В Самаре в «Ладе Гранте» нашли трупы двоих мужчин
В Самарской области на железнодорожных путях играли три ребенка дошкольного возраста
Самарская полиция проводит проверку из-за попытки ограбления участников квеста
Самарцев взволновал чихающий кондуктор троллейбуса
На Тольяттиазот рассказали, как заботятся о здоровье сотрудников
В Самарской области исполнят 123 народные инициативы по губернаторскому проекту «СОдействие»
Вместо компьютера старые видеокассеты: в Самаре мужчина стал жертвой мошенников
В Самарской области за сутки составили 133 протокола о нарушении режима самоизоляции