Болезни не спасли: депутату, который давал взятки в Фонд капремонта, дали условный срок и назначили штраф

21 Апр 2020 2020-04-21T17:56:08+03:00

Гособвинение просило для него четыре года в колонии, но суд мужчину пожалел. Правда, заплатить за ошибку придется почти 12 млн рублей

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В Самаре депутат, который передавал деньги бывшему главе фонда капитального ремонта, получил условный срок в четыре года. Приговор бывшему главе райсовета и Приволжского ПЖРТ Минахмету Халлиулову огласили 21 апреля. Обвинение просило заключение в колонию на четыре года, но суд оказался настроен более дружелюбно.

- В итоге Халиуллова признали виновным в незаконной передаче вознаграждения должностному лицу, - сообщили в прокуратуре Самарской области журналисту КП-Самара. - Он получил четыре года условно и теперь обязан заплатить штраф в 11,9 млн рублей. Также виновный в течение трех лет не может занимать государственные должности.

Напомним, что депутата арестовали за передачу денежного вознаграждения в 1 млн рублей господину Архипову, который возглавлял Фонд капитального ремонта. За это тот обещал вовремя заплатить за выполненные строительной компанией, которой покровительствовал Халиуллов, работы.

Суды продолжались долго. Халиуллов сначала приносил справки о болезнях, заручился поддержкой муфтия. Но его все равно отправили по арест. Потом подсудимый признал свою вину.

Напомним, что братья Архиповы сейчас тоже находятся под судом. Их обвиняют в коммерческом подкупе.

ИСТОЧНИК KP.RU