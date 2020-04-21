2020-04-21T20:10:42+03:00
Спорт

Поговорить с легендой: Сергей Корниленко позвонит болельщикам в самоизоляции

Победители акции "Крыльев Советов" услышат голос звезды команды
Ольга АФАНАСЬЕВА
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Сергей Корниленко позвонит фанатамСергей Корниленко позвонит фанатам
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В Самаре болельщики "Крыльев Советов" смогут поговорить с легендарным игроком клуба Сергеем Корниленко. Чтобы получить звонок от спортсмена по видеосвязи и задать свои вопросы, нужно принять участие в акции.

- Болельщики "Крыльев" – это одна большая семья. Для меня это не просто слова – я чувствую это на протяжении многих лет. Мы все соскучились по футболу и ждем, когда любимая игра вернется на стадионы. А пока нужно по возможности оставаться дома и беречь свое здоровье, - поделился легендарный игрок, а теперь тренер клуба своим мнением.

Чтобы побороться за возможность пообщаться со спортсменом, нужно оставить заявку к посту в группе ВК c фотографией в атрибутике клуба и поставить хэштег #мыКрылья

Победителей игрок выберет 24 апреля, звонок раздастся с 13.00 до 15.00 - для этого нужен аккаунт в Skype. Больше шансов выиграть у тех фанатов, где за "Крылья" болеет вся семья.

ИСТОЧНИК KP.RU

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Поговорить с легендой: Сергей Корниленко позвонит болельщикам в самоизоляции
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