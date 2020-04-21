2020-04-21T20:01:48+03:00
Общество

Медиков из больницы на карантине в Самаре накормили волонтеры

Больницу №4, где нашли 7 больных коронавирусом пациентов, перевели в режим работы обсерватора
Ольга АФАНАСЬЕВА
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Волонтеры принесли медикам чай, кофе и сладостиВолонтеры принесли медикам чай, кофе и сладости
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В Самаре на 14-дневный карантин закрыли больницу №4 на ул Мичурина. Вернее, медицинское учреждение перевели на режим работы обсерватора: все пациенты и медики неотлучно будут находиться здесь в течение 14 дней. За это время будут наблюдать, не проявятся ли у них симптомы коронавируса.

Уже завтра для всех врачей организуют горячее питание, а 21 апреля сладости, чай, кофе и сахар медикам привезли волонтеры штаба #мывместе.

Напомним, что коронавирусом заболел 1 врач городской больницы №4 и семь пациентов, которые лежали здесь с пневмониями различной степени тяжести. Пока что у остальных медиков анализы не выявили инфекции.

ИСТОЧНИК KP.RU

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