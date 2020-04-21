Дмитрий Азаров с президентом АВТОВАЗа обсудил работу предприятия в период самоизоляции

21 Апр 2020 2020-04-21T20:22:40+03:00

Ив Каракатзанис рассказал, как сотрудников защищают от коронавируса прямо сейчас

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Губернатор Самарской области провел онлайн-встречу с президентом АВТОВАЗа Ивом Каракатзанисом. Они обсудили, как сейчас работает крупнейшее предприятие области и как защищен трудовой коллектив.

- Эпидемиологическая ситуация на территории региона сохраняется достаточно напряженная. Все мы понимаем, что, к сожалению, количество случаев будет возрастать в ближайшее время: мы не вышли на так называемое плато эпидемии, - отметил Дмитрий Азаров.

Ив Карактзанис в свою очередь сообщил, что для предприятия главный приоритет - безопасность и здоровье сотрудников. Сейчас, когда трудовой коллектив приступил к работе, приняты все меры для защиты людей: это и изменение графика работы смен, ношение СИЗ.

Губернатор высказал сожаление, что свой юбилей предприятие встречает в таких условиях, но отметил, что надеется: в будущем получится отметить эту знаменательную дату.

ИСТОЧНИК KP.RU