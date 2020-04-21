2020-04-21T23:41:46+03:00
Коронавирус Covid-19

Количество зараженных коронавирусом в Самарской области на 22 апреля 2020 года

Узнали количество зараженных коронавирусом в Самарской области на 22 апреля 2020 года
Ольга АФАНАСЬЕВА
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Врачи борются с коронавирусом в Самарской областиВрачи борются с коронавирусом в Самарской областиФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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На утро 22 апреля в Самарской области выявили 103 случая заражения коронавирусом. Всего 45 случаев зарегистрировано в Самаре, 41 - в Тольятти. На третьем месте - Волжский район, здесь зарегистрировано 6 заболевших, еще по трое зараженных -в Чапаевске и Жигулевске, по двое - в Сызрани и Ставропольском районе. И только 21 апреля первый заразившийся появился в Новокуйбышевске.

Новые данные Роспотребнадзор Самарской области и оперативный штаб публикуют в 12.00 по самарскому времени каждый день. Стоит отметить, что пока заболеваемость в регионе растет неравномерно. Так, 18 апреля было зарегистрирован лишь один заболевший, а 19-го - 15. Двадцатого - 16, а 21-го восемь.

Как отметила глава Роспотребнадзора по Самарской области Светлана Архипова пик может быть достигнут через 1-2 недели.

ИСТОЧНИК KP.RU

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