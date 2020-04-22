Вернувшиеся с Гоа жители Самары просят отпустить их домой
Жителей Самары продолжают привозить в страну из тех государств, где они проживали или отдыхали. По закону теперь они должны 14 дней провести в строго карантине в обсерваторе. Правда, устраивает это не всех. Один из самарцев обратился в твиттере к губернатору Дмитрию Азарову с просьбой организовать для группы самарцев трансфер: самолет прилетает в Казань и путешественники пожелали проводить самоизоляцию дома.
Однако в мобильной приемной им ответили, что прохождение карантина в обсерваторе - требование закона. Изоляция должна быть полной и проходить под наблюдением медиков. Потом трансфер в Самару обеспечат за счет правительства области.
Стоит отметить, что другие жители Самары и области притязания земляков не поддержали.
- Посидите. Подумаете, если есть чем после Гоа. Бог даст - просветлеете, - посоветовала Ирина.
В целом же комментаторы сошлись на том, что изоляция в обсерваторе для путешественников сейчас лучший выбор.
ИСТОЧНИК KP.RU