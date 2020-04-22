2020-04-22T05:38:54+03:00
Общество

Вернувшиеся с Гоа жители Самары просят отпустить их домой

По закону 14 дней они должны провести в обсерваторе
Ольга АФАНАСЬЕВА
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За путешественниками будут наблюдать врачи - для их же здоровьяЗа путешественниками будут наблюдать врачи - для их же здоровьяФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Жителей Самары продолжают привозить в страну из тех государств, где они проживали или отдыхали. По закону теперь они должны 14 дней провести в строго карантине в обсерваторе. Правда, устраивает это не всех. Один из самарцев обратился в твиттере к губернатору Дмитрию Азарову с просьбой организовать для группы самарцев трансфер: самолет прилетает в Казань и путешественники пожелали проводить самоизоляцию дома.

Однако в мобильной приемной им ответили, что прохождение карантина в обсерваторе - требование закона. Изоляция должна быть полной и проходить под наблюдением медиков. Потом трансфер в Самару обеспечат за счет правительства области.

Стоит отметить, что другие жители Самары и области притязания земляков не поддержали.

- Посидите. Подумаете, если есть чем после Гоа. Бог даст - просветлеете, - посоветовала Ирина.

В целом же комментаторы сошлись на том, что изоляция в обсерваторе для путешественников сейчас лучший выбор.

ИСТОЧНИК KP.RU

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