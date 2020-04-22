2020-04-22T07:06:06+03:00
Общество

В Самаре стационар больницы закрыли на карантин

Здесь нашли восемь человек, инфицированных коронавирусом
Ольга АФАНАСЬЕВА
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Среди заражённых один медикСреди заражённых один медикФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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В Самаре на карантин закрыли стационар больницы №4. Это потребовалось после того, как в медицинском учреждении у семи пациентов с пневмонией нашли коронавирус. Также заразился один врач. Об этом в своём обращении рассказал Дмитрий Азаров.

После того, как восемь человек перевели в специализированные больницы, стационар начал работать в режиме обсерватора. Круглосуточно здесь будут оставаться не только больные, но и врачи.

- Работаем над тем, чтобы создать достойные условия тем, кто остался внутри, - уточнил губернатор. Напомним, что вчера стало известно, что в пульмонологическом отделении больницы №4, куда привозят больных пневмонией со всего города, обнаружено семь пациентов с коронавирусом. Поликлиника больницы работает в прежнем режиме.

azarov.lifeazarov.life
Дмитрий Азаров, обращение 21 апреля 2020 года
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ИСТОЧНИК KP.RU

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