В Самаре стационар больницы закрыли на карантин
В Самаре на карантин закрыли стационар больницы №4. Это потребовалось после того, как в медицинском учреждении у семи пациентов с пневмонией нашли коронавирус. Также заразился один врач. Об этом в своём обращении рассказал Дмитрий Азаров.
После того, как восемь человек перевели в специализированные больницы, стационар начал работать в режиме обсерватора. Круглосуточно здесь будут оставаться не только больные, но и врачи.
- Работаем над тем, чтобы создать достойные условия тем, кто остался внутри, - уточнил губернатор. Напомним, что вчера стало известно, что в пульмонологическом отделении больницы №4, куда привозят больных пневмонией со всего города, обнаружено семь пациентов с коронавирусом. Поликлиника больницы работает в прежнем режиме.
ИСТОЧНИК KP.RU