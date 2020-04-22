Ведро наркотиков: в Самарской области задержали драгдилера

22 Апр 2020 2020-04-22T08:28:38+03:00

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Сотрудники полиции Жигулевска провели задержание подозреваемого в незаконном хранении и попытки сбыть наркотики 28-летнего молодого человека. В ходе осмотра дома местного жителя правоохранители обнаружили пластиковое ведро и сверток бумаги.

– Внутри хранилось синтетическое наркотическое средство общей массой 36,6 грамм. Это относится к крупному размеру. По словам подозреваемого, он планировал как употреблять вещества сам, так и попытаться продать его, но ему помешали полицейские, – сообщает ГУ МВД России по Самарской области.

Ранее задержанный привлекался у уголовной ответственности за неправомерное завладение автомобилем без цели хищения. Теперь же на него заведено новое дело. Расследование дела продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU