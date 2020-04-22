Ведро наркотиков: в Самарской области задержали драгдилера
Сотрудники полиции Жигулевска провели задержание подозреваемого в незаконном хранении и попытки сбыть наркотики 28-летнего молодого человека. В ходе осмотра дома местного жителя правоохранители обнаружили пластиковое ведро и сверток бумаги.
– Внутри хранилось синтетическое наркотическое средство общей массой 36,6 грамм. Это относится к крупному размеру. По словам подозреваемого, он планировал как употреблять вещества сам, так и попытаться продать его, но ему помешали полицейские, – сообщает ГУ МВД России по Самарской области.
Ранее задержанный привлекался у уголовной ответственности за неправомерное завладение автомобилем без цели хищения. Теперь же на него заведено новое дело. Расследование дела продолжается.
ИСТОЧНИК KP.RU