2020-04-22T08:28:38+03:00
Общество

Ведро наркотиков: в Самарской области задержали драгдилера

Мужчина выбрал необычное место для хранения запрещенных веществ
Владислав КИРСАНОВ
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Задержанный признался, что планировал продать часть запрещенных веществЗадержанный признался, что планировал продать часть запрещенных веществФото: ГУ МВД России по Самарской области
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Сотрудники полиции Жигулевска провели задержание подозреваемого в незаконном хранении и попытки сбыть наркотики 28-летнего молодого человека. В ходе осмотра дома местного жителя правоохранители обнаружили пластиковое ведро и сверток бумаги.

– Внутри хранилось синтетическое наркотическое средство общей массой 36,6 грамм. Это относится к крупному размеру. По словам подозреваемого, он планировал как употреблять вещества сам, так и попытаться продать его, но ему помешали полицейские, – сообщает ГУ МВД России по Самарской области.

Ранее задержанный привлекался у уголовной ответственности за неправомерное завладение автомобилем без цели хищения. Теперь же на него заведено новое дело. Расследование дела продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU

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