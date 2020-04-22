Бывший главный тренер «Крыльев Советов» попал в больницу с пневмонией

22 Апр 2020 2020-04-22T10:34:50+03:00

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Экс-главный тренер «Крыльев Советов» Александр Тарханов рассказал, что попал в больницу с воспалением легких. По его словам, у него поднялась небольшая температура, а врачи поставили диагноз «воспаление средней тяжести».

– Тест делал пять раз, результаты отрицательные, коронавируса нет. Пока не говорят, когда выпишут. Утром дали таблетки, я вообще мог не ложиться в больницу, но решил лечь, отдохнуть, вылечиться до конца, – цитирует Тарханова «Чемпионат».

Специалист работал в Самаре с 1999 по 2003 годы, затем в 2007 году и с 2010 по 2011 годы. Под его руководством команда неоднократно спасалась от вылета из розыгрыша Премьер-лиги. Сейчас Тарханов является вице-президентом армянского «Пюника».

ИСТОЧНИК KP.RU