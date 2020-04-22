Мать занималась своими делами: по 7-й просеке в Самаре бегал одинокий трехлетний ребенок с собакой

22 Апр 2020 2020-04-22T10:42:04+03:00

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В отделение полиции Самары поступило сообщение, что на 7-й просеке по улице бегает маленький ребенок в подгузнике с собакой, а рядом нет никого из взрослых. Об этом в социальных сетях написала блогер Наталья Ширяева с просьбой разобраться в ситуации. На место приехали полицейские, они нашли, где живет ребенок. Оказалось, что мама была в курсе творившегося безобразия.

– Трехлетний ребенок жил со своей 34-летней матерью в частном доме со всеми удобствами. Однако на момент проверки в доме был беспорядок и была немытая посуда. Женщина объяснила, что пока ребенок находился на улице, она занималась личными делами, – сообщает ГУ МВД России по Самарской области.

В отношении матери составлен административный протокол. Также сейчас рассматривается вопрос о постановке ее на профилактический учет за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей. Полицейские поблагодарили жителей за неравнодушие и помощь в предотвращении возможной трагедии.

ИСТОЧНИК KP.RU