Зачем в России пытаются запретить скидки в магазинах?

22 Апр 2020 2020-04-22T10:46:31+03:00

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В России решили объявить войну скидкам в магазинах. Производители говорят об этом уже год, но сейчас решили форсировать события. Цель - справиться с ситуацией, когда покупатели просто курсируют из одного магазина в другой и ищут акционные цены. Но, по-видимому, для разговора выбрали не самое лучшее время.

- Потребительский спрос резко просел, в связи с этим мы видим желание производителей улучшить себе условия работы на рынке. Они хотят зафиксировать нижнюю границу цены. Такая ситуация выдавит с рынка небольших производителей продуктов питания, - сообщил сайту kp.ru председатель правления Российской ассоциации экспертов рынка ритейла Андрей Карпов.

Правда, эксперт сомневается, что правительство поддержит это предложение.

ИСТОЧНИК KP.RU