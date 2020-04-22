2020-04-22T10:49:41+03:00
Общество

Убил кабана: в Самарской области задержали подозреваемого в незаконной охоте

Им оказался 57-летний ранее судимый местный житель
Владислав КИРСАНОВ
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Расследование данного дела продолжаетсяРасследование данного дела продолжаетсяФото: ГУ МВД России по Самарской области
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Сотрудники ГИБДД Самарской области получили ориентировку на автомобиль « Лада Гранта», водителя которого подозревали в незаконной охоте. Правоохранители заметили схожую с описанием машину в Безенчукском районе и остановили ее. Водитель и пассажир при виде стражей порядка заметно занервничали.

– В багажнике у них хранилась туша кабана. Ранее следственная группа изъяла на месте происшествия ружье. Подозреваемым оказался 57-летний местный житель. Он уже был судим за незаконный оборот оружия, – сообщает ГУ МВД России по Самарской области.

В настоящее время полицейские продолжают собирать необходимые материалы и расследование данного дела, назначены экспертизы. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, изъятое – утилизировано.

ИСТОЧНИК KP.RU

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