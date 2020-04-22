2020-04-22T10:57:29+03:00
Общество

Тонированная легковушка с ульяновскими номерами «обняла» столб в Тольятти

В результате ДТП пострадали два человека
Владислав КИРСАНОВ
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Полицейские устанавливают все детали случившегосяПолицейские устанавливают все детали случившегосяФото: ГУ МВД России по Самарской области
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Во вторник, 21 апреля, в Тольятти произошло ДТП. Около 21 часа 21-летний водитель «двенадцатой» с ульяновскими номерами двигался по проспекту Степана Разина. В определенный момент парень не справился с управлением.

– Автомобиль наехал на столб. В результате мощного удара пострадал и водитель, и его пассажир – 47-летняя женщина. Полицейские устанавливают все детали случившегося, – сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.

Как отметили правоохранители, светопропускаемость стекол авто была менее нормативного. Им предстоит установить, насколько тонировка повлияла на происшествие. Полицейские напоминают о необходимости строго соблюдать правила дорожного движения, а также скоростной режим.

ИСТОЧНИК KP.RU

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