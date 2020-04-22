Тонированная легковушка с ульяновскими номерами «обняла» столб в Тольятти
Во вторник, 21 апреля, в Тольятти произошло ДТП. Около 21 часа 21-летний водитель «двенадцатой» с ульяновскими номерами двигался по проспекту Степана Разина. В определенный момент парень не справился с управлением.
– Автомобиль наехал на столб. В результате мощного удара пострадал и водитель, и его пассажир – 47-летняя женщина. Полицейские устанавливают все детали случившегося, – сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.
Как отметили правоохранители, светопропускаемость стекол авто была менее нормативного. Им предстоит установить, насколько тонировка повлияла на происшествие. Полицейские напоминают о необходимости строго соблюдать правила дорожного движения, а также скоростной режим.
ИСТОЧНИК KP.RU