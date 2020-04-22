2020-04-22T11:38:34+03:00
Общество

Новые случаи заражения коронавирусом в Самарской области на 22 апреля 2020 года: подтвердилось 12 случаев

Всего по данным на 22 апреля 2020 года в России 5236 новых случаев
Владислав КИРСАНОВ
Поделиться:
В больницах региона остаются 100 человекВ больницах региона остаются 100 человекФото: Светлана МАКОВЕЕВА
Изменить размер текста:

Стали известны данные по заболеваемости коронавирусом на территории страны за минувшие сутки. Так, по состоянию на 22 апреля 2020 года в Самарской области зафиксировано 12 новых случаев заболевания коронавирусом. Таким образом, число заразившихся в регионе составляет 115 человек. 15 из них выздоровели и отпущены домой, 100 – находятся на лечении.

– Всего в России за прошедший день прибавилось 5236 новых заболевших. Большинство из них в Москве – 2548 человек. В Московской области зафиксирован 631 инфицированный, в Санкт-Петербурге – 294. В Рязанской области и Татарстане – 76 и 75 человек, соответственно, – сообщает портал стопкоронавирус.рф.

Общее число заболевших в России составляет 57999 человек, 4420 выздоровели (547 за последние сутки), 513 пациентов умерли. За минувший день погибли 57 человек. В Самарской области продолжает действовать режим полной самоизоляции. Он продлится до 30 апреля.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Коронавирус в Самаре, последние новости на 22 апреля 2020 года: заболели два врача, поликлинику превратили в обсерватор

Рассказываем самые главные последние новости на 22 апреля 2020 года про коронавирус в Самаре (подробности)

В Самаре стационар больницы закрыли на карантин

Здесь нашли восемь человек, инфицированных коронавирусом (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Эксперты рассказали, почему среди звезд так много пневмоний
В Тольятти сотрудники Росгвардии задержали подозреваемого в убийстве сына сожительницы
Стало известно, где и как заразились коронавирусом 12 человек из Самарской области
Спрос на отдых среди россиян снизится в 2020 году
Новые случаи заражения коронавирусом в Самарской области на 22 апреля 2020 года: подтвердилось 12 случаев
Тонированная легковушка с ульяновскими номерами «обняла» столб в Тольятти
Убил кабана: в Самарской области задержали подозреваемого в незаконной охоте
Зачем в России пытаются запретить скидки в магазинах?
Мать занималась своими делами: по 7-й просеке в Самаре бегал одинокий трехлетний ребенок с собакой
Бывший главный тренер «Крыльев Советов» попал в больницу с пневмонией
Стало известно, когда в России появится вакцина от коронавируса
Ведро наркотиков: в Самарской области задержали драгдилера
В Самаре стационар больницы закрыли на карантин