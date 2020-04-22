Новые случаи заражения коронавирусом в Самарской области на 22 апреля 2020 года: подтвердилось 12 случаев

22 Апр 2020 2020-04-22T11:38:34+03:00

Всего по данным на 22 апреля 2020 года в России 5236 новых случаев

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Стали известны данные по заболеваемости коронавирусом на территории страны за минувшие сутки. Так, по состоянию на 22 апреля 2020 года в Самарской области зафиксировано 12 новых случаев заболевания коронавирусом. Таким образом, число заразившихся в регионе составляет 115 человек. 15 из них выздоровели и отпущены домой, 100 – находятся на лечении.

– Всего в России за прошедший день прибавилось 5236 новых заболевших. Большинство из них в Москве – 2548 человек. В Московской области зафиксирован 631 инфицированный, в Санкт-Петербурге – 294. В Рязанской области и Татарстане – 76 и 75 человек, соответственно, – сообщает портал стопкоронавирус.рф.

Общее число заболевших в России составляет 57999 человек, 4420 выздоровели (547 за последние сутки), 513 пациентов умерли. За минувший день погибли 57 человек. В Самарской области продолжает действовать режим полной самоизоляции. Он продлится до 30 апреля.

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ИСТОЧНИК KP.RU