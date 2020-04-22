Спрос на отдых среди россиян снизится в 2020 году

22 Апр 2020 2020-04-22T11:43:21+03:00

Как будут чувствовать себя туроператоры в этом году?

Многие россияне могут отказаться от поездок в этом году

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Эксперты рассказали, как изменится спрос на турпродукт среди россиян в 2020 году. Они считают, что отправиться на отдых хотят многие россияне, но большинство лишилось средств и не может себе это позволить.

- Спрос и в лучшие времена был около 30%, хотели поехать отдыхать около 70% россиян. Сейчас люди оставшиеся средства тратят на то, чтобы жить, питаться и лечиться. Именно поэтому цены и не повысились по сравнению с прошлым сезоном, а даже снизились на 10-15%, - рассказал сайту kp.ru вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин.

Выездные направления будут ограничены, поэтому рост на основных российских направлениях будет высоким. А компании, по ожиданиям эксперта, будут давать скидки, чтобы сражаться за клиентов.

ИСТОЧНИК KP.RU