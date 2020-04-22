Стало известно, где и как заразились коронавирусом 12 человек из Самарской области

22 Апр 2020 2020-04-22T11:46:45+03:00

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Оперативный штаб по предупреждению завоза и распространения коронавируса в Самарской области рассказал, где и как заболели 12 выявленных сегодня, 22 апреля, пациентов. Общее число заболевших в области достигло 115 человек, 15 из них уже выписали из больниц.

– 8 человек в Самаре, 3 – в Чапаевске, 1 – в Сызрани. 9 из них контактировали с ранее заболевшими – шестеро в Самаре, трое в Чапаевске. Оставшиеся случаи обследованы на коронавирус с диагнозом «внебольничная пневмония, ОРВИ», – говорится в сообщении.

Отметим, что в регионе по-прежнему действует режим самоизоляции. Он продлится минимум до 30 апреля. Всего в России на сегодняшний день зафиксировано 57999 заболевших.

ИСТОЧНИК KP.RU