В Тольятти сотрудники Росгвардии задержали подозреваемого в убийстве сына сожительницы
Тольяттинские сотрудники Росгвардии задержали подозреваемого в убийстве. Правоохранители получили сообщение от дежурного о ЧП, которое случилось в доме на улице Льва Толстого. В ходе опроса стало известно, что 47-летний мужчина в ходе бытового конфликта во время распития алкогольных напитков ударил ножом 41-летнего сына своей сожительницы.
– Все это произошло в подъезде. Там же было найдено тело пострадавшего. К моменту приезда на место оперативников он уже умер. Сотрудники вневедомственной охраны задержали предполагаемого злоумышленника, – сообщает пресс-служба Росгвардии.
Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». Сейчас этим делом будет заниматься следственный комитет России по Самарской области.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В Тольятти пьяный мужчина прямо в подъезде убил своего пасынка
По факту преступления возбуждено уголовное дело (подробности)
ИСТОЧНИК KP.RU