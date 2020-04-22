В Тольятти сотрудники Росгвардии задержали подозреваемого в убийстве сына сожительницы

22 Апр 2020 2020-04-22T11:30:58+03:00

Между ними случился конфликт на бытовой почве

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Тольяттинские сотрудники Росгвардии задержали подозреваемого в убийстве. Правоохранители получили сообщение от дежурного о ЧП, которое случилось в доме на улице Льва Толстого. В ходе опроса стало известно, что 47-летний мужчина в ходе бытового конфликта во время распития алкогольных напитков ударил ножом 41-летнего сына своей сожительницы.

– Все это произошло в подъезде. Там же было найдено тело пострадавшего. К моменту приезда на место оперативников он уже умер. Сотрудники вневедомственной охраны задержали предполагаемого злоумышленника, – сообщает пресс-служба Росгвардии.

Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». Сейчас этим делом будет заниматься следственный комитет России по Самарской области.

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По факту преступления возбуждено уголовное дело (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU