Эксперты рассказали, почему среди звезд так много пневмонии
Вирусолог рассказал, почему в этот период звезды шоу-бизнеса так часто попадают в больницу с пневмонией. При этом у них не находят коронавирус. Может быть, коварная инфекция мутировала?
- Почему так много пневмонии? Просто пришло ее время. Пневмонией болеют, когда приходит время для гриппа. А встречаемся мы с ним, когда холодно, сыро и ветрено. Вот эти три компонента и снижают наш иммунитет, - объяснил вирусолог института им. Гамалеи Виктор Зуев сайту kp.ru.
О мутации же, по его словам, говорить смысла нет - это довольно редкий и сложный процент. Просто под удар пневмонии попадают пожилые люди, для них это частое заболевание.
ИСТОЧНИК KP.RU