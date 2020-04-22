2020-04-22T12:58:59+03:00
Общество

Эксперты рассказали, почему среди звезд так много пневмонии

Вирусолог считает, что виноват не мутировавший вирус
Ольга АФАНАСЬЕВА
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Почему звезды болеют пневмониями, но коронавируса у них нетПочему звезды болеют пневмониями, но коронавируса у них нетФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Вирусолог рассказал, почему в этот период звезды шоу-бизнеса так часто попадают в больницу с пневмонией. При этом у них не находят коронавирус. Может быть, коварная инфекция мутировала?

- Почему так много пневмонии? Просто пришло ее время. Пневмонией болеют, когда приходит время для гриппа. А встречаемся мы с ним, когда холодно, сыро и ветрено. Вот эти три компонента и снижают наш иммунитет, - объяснил вирусолог института им. Гамалеи Виктор Зуев сайту kp.ru.

О мутации же, по его словам, говорить смысла нет - это довольно редкий и сложный процент. Просто под удар пневмонии попадают пожилые люди, для них это частое заболевание.

ИСТОЧНИК KP.RU

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