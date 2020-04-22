2020-04-22T12:55:28+03:00
Общество

В Самарской области «Гранта» протаранила иномарку

Водитель отечественного автомобиля пострадал
Владислав КИРСАНОВ
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Правоохранителям предстоит разобраться во всех деталях аварииПравоохранителям предстоит разобраться во всех деталях аварииФото: ГУ МВД России по Самарской области
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Вчера, 21 апреля, в Самарской области произошло ДТП. 66-летний водитель «Гранты» ехал в сторону поселка городского типа Усть-Кинельский. В пути следования он не уступил дорогу «Тойоте», которая двигалась по главной дороге.

– Произошло столкновение. За рулем иномарки был 30-летний мужчина. В результате происшествия водитель отечественной легковушки получил травмы. Ему было назначено амбулаторное лечение, – сообщили в ГУ МВД России по Самарской области.

По данным правоохранителей, на момент аварии оба мужчины были трезвыми. Теперь предстоит разобраться и выяснить все детали случившегося. Сотрудники ГИБДД напоминают о необходимости строго соблюдать правила дорожного движения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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