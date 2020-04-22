2020-04-22T12:44:06+03:00
Общество

В Самарской области выписали еще четверых переболевших коронавирусом

Однако у врачей сегодня появилось 12 новых пациентов
Владислав КИРСАНОВ
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Число выписанных в Самарской области составляет 19 человекЧисло выписанных в Самарской области составляет 19 человекФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Сегодня, 22 апреля, в Самарской области выписали еще четырех человек, переболевших коронавирусом. Трое из них лежали в больнице Тольятти. Выздоровели мужчина и две женщины, которые были выявлены из числа контактных лиц с нулевым пациентом. Он прилетел из Испании и также выздоровел.

– У мужчины болезнь протекала в тяжелой форме. У женщины состояние было средней тяжести. Еще одна гражданка контактировала с пациентом, который прибыл из Франции. Он также выздоровел. У женщины же болезнь протекала в тяжелой форме на фоне возрастных особенностей – она старше 65 лет, – сообщили в оперативном штабе по коронавирусу в Самарской области.

Также выздоровел мужчина из Самары. Он заболел после возвращения из Москвы. Его болезнь протекала не в тяжелой форме. Состояние всех выписанных удовлетворительное. Они вернулись домой с необходимыми рекомендациями. Отметим, на сегодняшний день в регионе 115 заболевших и 19 выздоровевших.

ИСТОЧНИК KP.RU

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