Исполнительного директора «ПТС» в Самаре подозревают в еще одном коммерческом подкупе

22 Апр 2020 2020-04-22T13:49:42+03:00

Сейчас продолжается расследование и установление всех деталей преступления Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Ранее на коммунальщика уже завели дело по аналогичной статье

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Второй отдел по расследованию особо важных дел Следственного комитета по Самарской области возбудил еще одно дело в отношении исполнительного директора АО «ПТС». Ранее началось расследование по статье «Коммерческий подкуп». Сейчас правоохранители обнаружили еще один эпизод аналогичного преступления.

– По версии следствия, в 2019 году подозреваемый через посредника в несколько приемов получил не менее 350 тысяч рублей от общей суммы 1,2 млн рублей. Ее передал сотрудник филиала «РЖД» за бездействие. Руководитель проигнорировал незаконное изменение тепловых сетей, – сообщает СУ СК России по Самарской области.

Ранее при содействии УФСБ по региону мужчина был задержан за коммерческий подкуп в размере 70 тысяч рублей от 150 тысяч предназначавшихся. Он был «взят» в рамках оперативного эксперимента.

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ИСТОЧНИК KP.RU