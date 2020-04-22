В Самаре проверят легкие всем пациентам с ОРВИ
В Самаре будут делать томографию легких всем пациентам с ОРВИ старше 18 лет. Направлять их будут в больницу имени В.Д. Середавина. Это прописано в приказе министерства здравоохранения Самарской области от 17 апреля 2020 года.
Обеспечить выполнение этого алгоритма должны руководители медицинских организаций. Также минздрав попросил делать это и частные клиники. В больнице имени Середавина таким пациентам, перенаправленным отовсюду, должны будут сделать не только компьютерную томографию легких, но и общий анализ крови, ЭКГ, померить уровень кислорода в крови.
Исполнение этих требований будут контролировать в минздраве, эта задача возложена на заместителя министра здравоохранения Татьяну Сочинскую.
ИСТОЧНИК KP.RU
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