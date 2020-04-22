2020-04-22T13:24:45+03:00
Общество

В Самаре проверят легкие всем пациентам с ОРВИ

Больных старше 18 лет отправят на КТ в больницу им. Середавина
Ольга АФАНАСЬЕВА
Поделиться:
В больнице Середавина проверят легкие самарцамВ больнице Середавина проверят легкие самарцамФото: Светлана МАКОВЕЕВА
Изменить размер текста:

В Самаре будут делать томографию легких всем пациентам с ОРВИ старше 18 лет. Направлять их будут в больницу имени В.Д. Середавина. Это прописано в приказе министерства здравоохранения Самарской области от 17 апреля 2020 года.

Обеспечить выполнение этого алгоритма должны руководители медицинских организаций. Также минздрав попросил делать это и частные клиники. В больнице имени Середавина таким пациентам, перенаправленным отовсюду, должны будут сделать не только компьютерную томографию легких, но и общий анализ крови, ЭКГ, померить уровень кислорода в крови.

Исполнение этих требований будут контролировать в минздраве, эта задача возложена на заместителя министра здравоохранения Татьяну Сочинскую.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Коронавирус в Самаре»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Исполнял зигзаги на дороге: в Самарской области задержали пьяного водителя со стажем
Порывистый ветер в Самарской области сохранится до конца недели
В Самаре проверят легкие всем пациентам с ОРВИ
Исполнительного директора «ПТС» в Самаре подозревают в еще одном коммерческом подкупе
В Самарской области выписали еще четверых переболевших коронавирусом
В Самарской области «Гранта» протаранила иномарку
Эксперты рассказали, почему среди звезд так много пневмонии
В Тольятти сотрудники Росгвардии задержали подозреваемого в убийстве сына сожительницы
Стало известно, где и как заразились коронавирусом 12 человек из Самарской области
Спрос на отдых среди россиян снизится в 2020 году
Новые случаи заражения коронавирусом в Самарской области на 22 апреля 2020 года: подтвердилось 12 случаев
Тонированная легковушка с ульяновскими номерами «обняла» столб в Тольятти
Убил кабана: в Самарской области задержали подозреваемого в незаконной охоте
Зачем в России пытаются запретить скидки в магазинах?
Мать занималась своими делами: по 7-й просеке в Самаре бегал одинокий трехлетний ребенок с собакой
Бывший главный тренер «Крыльев Советов» попал в больницу с пневмонией
Стало известно, когда в России появится вакцина от коронавируса
Ведро наркотиков: в Самарской области задержали драгдилера
В Самаре стационар больницы закрыли на карантин