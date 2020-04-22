Порывистый ветер в Самарской области сохранится до конца недели

22 Апр 2020 2020-04-22T13:40:46+03:00

Изменить размер текста: A A

В Приволжском УГМС рассказали, какую погоду ждать жителям Самарской области во второй половине рабочей недели. Так, в среду, 22 апреля, в регионе сохранится ветреная и относительно прохладная погода. Температура воздуха не поднимется выше +7 градусов.

– Также ожидается сильный ветер с порывами до 15-20 метров в секунду и осадки в виде дождя и мокрого снега. В регионе объявлен желтый уровень опасности, – говорится в сообщении синоптиков.

Ветреная погода сохранится также завтра ночью. Кроме того, порывистый ветер и осадки будут царствовать в регионе до конца недели. Только к пятнице столбик термометра пойдет вверх и достигнет отметки +15 градусов.

ИСТОЧНИК KP.RU