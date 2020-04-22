2020-04-22T13:40:46+03:00
Общество

Порывистый ветер в Самарской области сохранится до конца недели

Синоптики объявили желтый уровень опасности
Владислав КИРСАНОВ
Поделиться:
Потепления не стоит ждать раньше пятницыПотепления не стоит ждать раньше пятницыФото: Светлана МАКОВЕЕВА
Изменить размер текста:

В Приволжском УГМС рассказали, какую погоду ждать жителям Самарской области во второй половине рабочей недели. Так, в среду, 22 апреля, в регионе сохранится ветреная и относительно прохладная погода. Температура воздуха не поднимется выше +7 градусов.

– Также ожидается сильный ветер с порывами до 15-20 метров в секунду и осадки в виде дождя и мокрого снега. В регионе объявлен желтый уровень опасности, – говорится в сообщении синоптиков.

Ветреная погода сохранится также завтра ночью. Кроме того, порывистый ветер и осадки будут царствовать в регионе до конца недели. Только к пятнице столбик термометра пойдет вверх и достигнет отметки +15 градусов.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Исполнял зигзаги на дороге: в Самарской области задержали пьяного водителя со стажем
Порывистый ветер в Самарской области сохранится до конца недели
В Самаре проверят легкие всем пациентам с ОРВИ
Исполнительного директора «ПТС» в Самаре подозревают в еще одном коммерческом подкупе
В Самарской области выписали еще четверых переболевших коронавирусом
В Самарской области «Гранта» протаранила иномарку
Эксперты рассказали, почему среди звезд так много пневмонии
В Тольятти сотрудники Росгвардии задержали подозреваемого в убийстве сына сожительницы
Стало известно, где и как заразились коронавирусом 12 человек из Самарской области
Спрос на отдых среди россиян снизится в 2020 году
Новые случаи заражения коронавирусом в Самарской области на 22 апреля 2020 года: подтвердилось 12 случаев
Тонированная легковушка с ульяновскими номерами «обняла» столб в Тольятти
Убил кабана: в Самарской области задержали подозреваемого в незаконной охоте
Зачем в России пытаются запретить скидки в магазинах?
Мать занималась своими делами: по 7-й просеке в Самаре бегал одинокий трехлетний ребенок с собакой
Бывший главный тренер «Крыльев Советов» попал в больницу с пневмонией
Стало известно, когда в России появится вакцина от коронавируса
Ведро наркотиков: в Самарской области задержали драгдилера
В Самаре стационар больницы закрыли на карантин