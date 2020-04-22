Исполнял зигзаги на дороге: в Самарской области задержали пьяного водителя со стажем

22 Апр 2020 2020-04-22T14:21:11+03:00

Этот случай стал для мужчины не первым, когда он нетрезвым сел за руль

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Сотрудники ГИБДД Чапаевска во время службы в городе заметили «Гранту», которая хаотично ехала по дороге. Полицейские остановили автомобиль. У водителя были очевидные признаки алкогольного опьянения, однако мужчина отказался проходить медицинское освидетельствование.

– Выяснилось, что ранее 46-летний водитель уже привлекался к ответственности за аналогичное правонарушение. Он был отстранен от управления транспортным средством, – сообщает ГУ МВД России по Самарской области.

Правоохранители составили в отношении любителя пьяной езды материал, а также возбудили уголовное дело. Теперь мужчине грозит тюремное заключение сроком до двух лет. Полицейские напоминают о необходимости соблюдать правила дорожного движения.

ИСТОЧНИК KP.RU