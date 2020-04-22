Исполнял зигзаги на дороге: в Самарской области задержали пьяного водителя со стажем
Сотрудники ГИБДД Чапаевска во время службы в городе заметили «Гранту», которая хаотично ехала по дороге. Полицейские остановили автомобиль. У водителя были очевидные признаки алкогольного опьянения, однако мужчина отказался проходить медицинское освидетельствование.
– Выяснилось, что ранее 46-летний водитель уже привлекался к ответственности за аналогичное правонарушение. Он был отстранен от управления транспортным средством, – сообщает ГУ МВД России по Самарской области.
Правоохранители составили в отношении любителя пьяной езды материал, а также возбудили уголовное дело. Теперь мужчине грозит тюремное заключение сроком до двух лет. Полицейские напоминают о необходимости соблюдать правила дорожного движения.
ИСТОЧНИК KP.RU