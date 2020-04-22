В Сызрани зараженных коронавирусом находят среди больных пневмонией
Еще двоих пациентов с коронавирусом обнаружили в Сызрани 22 апреля 2020 года. Первый случай выявили 10 апреля. Тогда стало известно, что больного определили в тольяттинскую больницу. Второго заразившегося зафиксировали 20 апреля.
Известно также, что сегодня из больницы выписали четырех человек. Трое пациентов поправились в Тольятти, один - в Самаре. У одного пациента из Автограда болезнь протекала в тяжелой форме из-за возраста - ему более 65 лет.
Сегодня коронавирус уже нашли на восьми территориях в Самарской области. Под ударом оказались не только Самара и Тольятти, но и Сызрань, Новокуйбышевск, Чапаевск, Ставропольский и Волжский районы.
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ИСТОЧНИК KP.RU