2020-04-22T15:46:32+03:00
Общество

В Самаре перекроют улицу Молодогвардейскую

В ночное время там запланированы ремонтные работы
Владислав КИРСАНОВ
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Все работы планируется завершить к завтрашнему утру ФОТО: «РКС-Самара»Все работы планируется завершить к завтрашнему утру ФОТО: «РКС-Самара»
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Сегодня, 22 апреля, в ночь будет перекрыта улица Молодогвардейская в Самаре. С 22 часов ремонтная бригада будет работать над устранением утечки, а также перекладывать трубу на водопроводной линии.

– Движение на участке от улицы Маяковского до улицы Ярмарочной будет полностью закрыто. Завершить все работы планируется к утру 23 апреля, – сообщает пресс-служба «РКС-Самара».

По словам коммунальщиков, данные меры не должны сказаться на движении автомобилей, так как их будут выполнять в ночное время. В компании отмечают, что, несмотря на сложную эпидемиологическую обстановку, аварийно-восстановительные работы в городе идут по графику.

ИСТОЧНИК KP.RU

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