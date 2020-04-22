2020-04-22T16:25:59+03:00
Телевизор

Самарцев приглашают на премьеру сериала «Закрытый сезон»

Увидеть «Закрытый сезон» первыми можно на онлайн в видеосервисах more.tv и Wink
Ольга РЕШЕТНИКОВА
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Кадр из сериала "Закрытый сезон"Кадр из сериала "Закрытый сезон"
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28 апреля в онлайн-сервисе more.tv и в видеосервисе Wink от «Ростелекома» стартует эксклюзивная премьера захватывающего сериала «Закрытый сезон» с Дарьей Урсуляк, Кириллом Гребенщиковым и Нелли Уваровой в главных ролях. Историю о южном городке, в котором неожиданно от странной болезни начинают умирать люди, придумала Алена Званцова, сценаристка «Оттепели» и создательница «Частицы вселенной».

Когда начинали снимать сериал «Закрытый сезон», никто еще не знал, что впереди нас ждет пандемия коронавируса. Но в силу обстоятельств тема сериала стала актуальной.

Фрагмент сериала "Закрытый сезон"

Фрагмент сериала "Закрытый сезон"

Действие фильма происходит в южном приморском городке. Жители зарабатывают за счет туристического сезона, который оказывается под угрозой после нескольких странных смертей – вполне здоровых людей губит неизвестная болезнь. В город вызывают эпидемиолога из столицы, который может одним своим решением закрыть всю туротрасль на карантин, чего, конечно, опасаются местные. Однако, помимо потенциальных финансовых потерь, героям сериала предстоит разобраться и со своими личными проблемами.

28 апреля в подписке на more.tv и Wink состоится премьера двух серий, далее новые эпизоды будут выходить раз в неделю по вторникам. По телевизору сериал можно будет увидеть на телеканале «Россия 1», но гораздо позже.

Увидеть «Закрытый сезон» первыми можно на онлайн и видеосервисах more.tv и Wink

Увидеть «Закрытый сезон» первыми можно на онлайн и видеосервисах more.tv и Wink

ИСТОЧНИК KP.RU

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