В Самарской области выпало рекордное количество осадков за 84 года
Во вторник, 21 апреля, в Самарской области выпало рекордное количество осадков. Сразу пять метеостанций обновили многолетние значения. Больше всего дождей прошло в Челно-Вершинах – там выпало 29,5 мм осадков. Предыдущий рекорд был 9,4 мм. Он держался с 1964 года.
– Также был побит 84-летний рекорд в Клявлино. Вчера там выпало 22 мм осадков, в 1936 году – 8,9 мм. Также обновились показатели в Кинель-Черкассах и Сызрани. Там выпало 19,7 и 16,4 мм, соответственно, – говорится в сообщении Приволжского УГМС.
На станции Авангард также был побит рекорд, но уже 58-летней давности. Там суточный максимум количества осадков 21 апреля составил 16,3 мм.
ИСТОЧНИК KP.RU