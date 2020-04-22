В Самарской области выпало рекордное количество осадков за 84 года

22 Апр 2020 2020-04-22T16:33:57+03:00

Рекордное значение в Клявлино держалось с 1936 года Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

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Во вторник, 21 апреля, в Самарской области выпало рекордное количество осадков. Сразу пять метеостанций обновили многолетние значения. Больше всего дождей прошло в Челно-Вершинах – там выпало 29,5 мм осадков. Предыдущий рекорд был 9,4 мм. Он держался с 1964 года.

– Также был побит 84-летний рекорд в Клявлино. Вчера там выпало 22 мм осадков, в 1936 году – 8,9 мм. Также обновились показатели в Кинель-Черкассах и Сызрани. Там выпало 19,7 и 16,4 мм, соответственно, – говорится в сообщении Приволжского УГМС.

На станции Авангард также был побит рекорд, но уже 58-летней давности. Там суточный максимум количества осадков 21 апреля составил 16,3 мм.

ИСТОЧНИК KP.RU