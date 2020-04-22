Житель Тольятти нарушил правила дорожного движения на 25 тысяч рублей

22 Апр 2020 2020-04-22T16:21:10+03:00

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В Тольятти был выявлен гражданин, постоянно нарушивший правила дорожного движения. Его сумма штрафов от ГИБДД достигла 25 тысяч рублей. Судебные приставы возбудили против мужчины 5 исполнительных производств, о которых должник был предупрежден.

– В том случае, если задолженность не была бы погашена в 5-дневный срок, гражданин был бы подвергнут исполнительскому сбору в размере 7 % от суммы задолженности, но не менее 1 тысячи рублей, – сообщает пресс-служба УФССП по Самарской области.

Таким образом, риск увеличить свои долги еще на 5 тысяч рублей, сработал на мужчину. Он добровольно погасил все имеющиеся штрафы, чтобы с него было снято исполнительное производство.

ИСТОЧНИК KP.RU